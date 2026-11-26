BJP SC Morcha celebrates Constitution Day
MYSURU: The BJP Mysuru SC Morcha celebrated Constitution Day at the party office in Mysuru on Thursday.
Former MLA and BJP Mysuru City president L. Nagendra, Krishnaraja MLA T.S. Srivatsa, BJP Mysuru Rural president Kumbrahalli Subbanna, divisional in-charges Swamy Maralapura and Ningarajegowda, Mysuru City SC Morcha president Karthik Mariyappa and Rural SC Morcha president Anil participated in the programme.
BJP Mysuru City general secretaries Soma Sundar and Rudramurthy, Ramachandra, party leaders S. Mahadevaiah, M.G. Mahesh, B.P. Manjunath, Prafulla Malladi, Hema Nandeesh, Vadivelu and Pratap, along with several other party leaders and workers, were present.