BENGALURU: More than 80 localities across Bengaluru are likely to face power cuts on Monday, November 23, due to emergency maintenance work by the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM).

According to BESCOM officials, power supply will be interrupted in phases from 9 am until the evening. Areas under the Pottery Road, Nandini Layout, Mahalakshmi Layout, Sarakki, J.P. Nagar, Jayanagar and Adugodi substations will be affected.

Pottery Road areas

Power supply will remain suspended from 9 am to 7.30 pm in Maruti Sevanagar, Frazer Town, Cox Town, Benson Town, Richards Town, Davis Road, Mosque Road, Baiyappanahalli, Lingarajapuram, Halasuru, Jeevanahalli, Coles Road, Tannery Road and surrounding areas.

Nandini and Mahalakshmi Layout

From 10 am to 4 pm, outages are expected in Subramanyanagar, Milk Colony, Gayatri Nagar, Krishnananda Nagar, RMC Yard, Yeshwantpur Industrial Area, Shankaranagar, Mahalakshmi Layout, AGB Layout, Parimala Nagar, Srinivasa Nagar, Kurubarahalli and nearby localities.

J.P. Nagar and surrounding areas

Power supply will be disrupted from 10 am to 5 pm in J.P. Nagar phases 1, 5 and 6, Puttenahalli, Jayanagar 5th, 7th and 8th Blocks, Bannerghatta Road, Dollars Colony, Adugodi, Wilson Garden, Lakkasandra, Chinnayyanapalya and nearby areas.

Residents are advised to plan their activities accordingly and make necessary arrangements for the scheduled interruption.